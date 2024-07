L’iniziativa “Pasqua e Pasquetta sicura” prende il via oggi e continuerà fino alla notte tra Pasquetta e martedì.

Questo massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, che include Polizia, Carabinieri, agenti della Polizia Municipale e uomini delle Fiamme Gialle, mira a garantire viaggi sicuri per coloro che scelgono di lasciare le città in questi giorni festivi.

La misura, pianificata sotto la direzione del prefetto Filippo Romano e del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, vedrà un’intensa attività di controllo, specialmente durante le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, sotto la guida del vice questore Andrea Morreale (in attesa di trasferimento a Palermo), saranno posizionati lungo le principali arterie stradali – le statali 115, 189 e 640 – pronti a intervenire in base alle necessità del traffico o alle emergenze.

L’operazione prevede l’uso di autovelox, telelaser per il monitoraggio della velocità e etilometri per contrastare la guida in stato di ebbrezza, con il rischio di pesanti multe per chi trasgredisce. Un’attenzione particolare sarà riservata ai quadricicli leggeri e ai giovani conducenti. L’appello alla prudenza si rinnova, con un monito a rispettare le norme del codice della strada, per una festività all’insegna della sicurezza.