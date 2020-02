Agrigento, operazione “Piazza Pulita 2” Spaccio in centro storico: la settimana comincia con un arresto per droga

Connect on Linked in

Ancora un arresto per spaccio, nell’ambito dell’operazione “Piazza Pulita 2”, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Agrigento nei confronti di un cittadino gambiano di appena 21 anni, già noto ai militari.

In tasca aveva dosi di droga pronte ad essere vendute. Non si ferma l’attività antidroga “Piazza Pulita 2” dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento nel centro della città, lungo le strade frequentate dalla movida giovanile, laddove i pusher aspettano i loro clienti, pronti a vendere a pressi concorrenziali le loro droghe.

E’ di una settimana fa l’ultima attività di contrasto alla droga, svolta nel quartiere “Ravanusella”, allorquando sono stati rinvenuti quantitativi di hashish e marijuana abilmente nascosti nel dedalo di vie. In questo caso, un ragazzo gambiano di 21 anni si stava aggirando con fare circospetto per le stradine del centro storico quando, appena visto i carabinieri avvicinarsi, ha provato a fuggire passando da Via Cesare Battisti, probabilmente per dileguarsi verso la stazione ferroviaria.

Il tentativo è stato però vano ed i militari, anche grazie alle ormai consolidate conoscenze dei pusher ed i loro trucchi per nascondere la droga, lo hanno bloccato ed accuratamente perquisito. Dalle tasche e dai doppifondi dei vestiti del giovane sono sbucati 10 grammi di marijuana già confezionata in dosi e quasi 100 euro in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri hanno quindi arrestato il ventunenne per detenzione ai fini di spaccio e lo hanno accompagnato al carcere di Agrigento. Prosegue dunque senza sosta, sulla scia dell’Operazione “Piazza Pulita” eseguita la scorsa primavera, il contrasto alla “movida” senza regole a tutela del weekend degli agrigentini, volta a scoraggiare e fermare drasticamente ogni condotta di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, per garantire sempre maggiore tranquillità alla cittadinanza.