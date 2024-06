Il pomeriggio del 16 marzo, un intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a San Giorgio, seguito alla segnalazione di un veicolo sospetto, presumibilmente carico di individui armati.

La polizia ha localizzato il veicolo in questione in Via Alcantara, fermando il mezzo che era guidato da un unico occupante, un catanese di 43 anni con precedenti penali.

Durante la perquisizione, nonostante sul conducente non sia stato trovato nulla di compromettente, nell’auto sono stati scoperti vari capi d’abbigliamento sospetti, presumibilmente di origine illecita, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso.

I capi d’abbigliamento sono stati sequestrati e il conducente è stato denunciato a piede libero per ricettazione.