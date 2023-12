Nelle scorse giornate, il Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo nel territorio ibleo.

L’obiettivo era implementare misure di vigilanza finalizzate a prevenire ogni possibile turbamento della convivenza civile e a garantire la sicurezza della cittadinanza.

Il potenziamento delle attività ha visto l’impiego di pattuglie aggiuntive della Polizia di Stato e di equipaggi speciali del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, richiesti dal Questore Trombadore per un’azione più incisiva sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di aggregazione per contrastare lo spaccio di stupefacenti e porre un freno alle piazze del crimine.

In questo contesto, la Polizia di Stato ha effettuato perquisizioni mirate durante i posti di controllo e le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di individui già noti alle autorità, molti dei quali soggetti a misure di prevenzione personali.

Complessivamente, durante l’ampia attività svolta nei comuni della provincia, la Polizia di Stato ha identificato 3177 persone, controllato 1443 veicoli ed emesso numerose contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Le infrazioni più frequenti includono guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione, guida in stato di ebrezza e altre.

A Ragusa, tre persone sono state denunciate per guida senza patente reiterata nel biennio. Durante i controlli, è emersa anche una denuncia nei confronti del titolare di una struttura ricettiva per non aver comunicato le generalità degli ospiti alle autorità.

Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati coordinati con i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Tra le azioni intraprese, sono stati individuati e espulsi sei stranieri irregolari.

Il Questore Trombadore ha dispiegato pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nei comuni della provincia per mirati controlli presso le attività commerciali e i luoghi della movida.

L’obiettivo è frenare le condotte incivili che minacciano la sicurezza, il decoro urbano e l’ordine pubblico in generale.

L’attività di controllo interforze ha coinvolto numerosi esercizi pubblici, attualmente sottoposti a verifiche sulla documentazione autorizzatoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa di Ragusa.

Con l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, il Questore Vincenzo Trombadore mira a contrastare in modo costante e incisivo le situazioni di illegalità che maggiormente preoccupano i cittadini.

Questi servizi saranno ulteriormente potenziati in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno.