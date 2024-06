La Compagnia dei Carabinieri di Partinico, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, ha condotto un’operazione di ampio respiro finalizzata alla prevenzione dei reati e al rispetto del codice della strada, con posti di controllo nei comuni di Montelepre e Borgetto.

Durante l’operazione, un uomo di 30 anni da Montelepre, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) con intento di spaccio.

Inoltre, tre individui sono stati deferiti: un 21enne per porto abusivo di arma (una pistola a pallini senza tappo rosso) e possesso di sostanze stupefacenti, un 53enne straniero per guida in stato di ebbrezza, e un 29enne per possesso di segni distintivi contraffatti.

L’operazione ha portato alla denuncia di violazioni al codice della strada per un valore di oltre 4.000 euro, al sequestro di 3 veicoli e alla sospensione di 2 patenti di guida.