Le forze dell’ordine della Polizia di Stato del Commissariato di Acireale e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, assistite dalla Polizia Locale, hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo sul territorio di Acireale.

Questa iniziativa ha comportato l’istituzione di posti di controllo strategici situati in via Lazzaretto, piazza Agostino Pennisi, piazza Dante e piazza Indirizzo.

Nel corso dell’operazione, sono state verificate 192 persone e 117 veicoli, portando all’elevazione di 19 contravvenzioni per varie violazioni al Codice della Strada, che includono mancanze relative all’assicurazione, alla revisione del veicolo, alla mancata esibizione dei documenti, oltre a sanzioni per guida senza patente, senza casco e per la non osservanza degli ordini della polizia.

In totale, le sanzioni ammontano a 14.433 euro, con 18 punti decurtati dalle patenti.

L’azione ha inoltre portato alla sospensione della circolazione di 5 veicoli, al sequestro amministrativo di 2 veicoli e al fermo amministrativo di altri 3, con il ritiro di 2 carte di circolazione e una patente.