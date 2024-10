Importante colpo al traffico di droga nella Sicilia centrale: la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato 40 kg di hashish e arrestato un uomo nell’ambito dell’operazione “Take Away”, mirata a contrastare lo spaccio nelle piazze di Caltanissetta e dei comuni agrigentini limitrofi.

L’Operazione e l’Arresto in Flagranza di Reato

I finanzieri del Gruppo di Caltanissetta, grazie a un’attenta analisi del territorio, hanno intercettato un sospettato, originario di Canicattì in Provincia di Agrigento, mentre trasportava 200 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti all’interno della sua auto. La droga era confezionata per eludere i controlli e per non essere individuata dai cani antidroga.

Il fermato è stato immediatamente arrestato e trasferito presso il carcere di Agrigento su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.

Sequestrati Altri 20 kg di Hashish in un Deposito

Le indagini si sono poi estese, portando alla scoperta di ulteriori 20 kg di hashish nascosti in un deposito collegato a un altro soggetto agrigentino, denunciato a piede libero.

Complessivamente, l’operazione ha permesso il sequestro di 40 kg di hashish, un quantitativo destinato a soddisfare il mercato della droga tra Caltanissetta e Agrigento, con un valore stimato di circa 400 mila euro.

Un Risultato Importante per la Lotta al Traffico di Droga

L’operazione “Take Away” rappresenta un importante successo per le Fiamme Gialle di Caltanissetta, impegnate nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

L’azione testimonia il continuo impegno della Guardia di Finanza contro le attività criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, che alimentano un mercato illecito a grave danno della comunità locale.