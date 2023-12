Nella serata di ieri, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, seguendo le direttive del Questore di Catania per intensificare i controlli in provincia.

I Comuni di San Michele di Ganzaria e Caltagirone sono stati al centro dell’attenzione operativa, con controlli mirati su persone, veicoli ed esercizi pubblici. Durante l’operazione, sono state identificate 174 persone e controllati 77 veicoli. Un verbale è stato elevato per violazione del Codice della Strada per guida con revisione scaduta.

Il monitoraggio si è esteso anche a 4 esercizi commerciali, di cui due sanzionati per la mancata esposizione della documentazione amministrativa richiesta dalla legge. Come risultato dell’attività, sono state applicate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 1578,00 euro.

I controlli, inseriti nel modulo operativo denominato “Trinacria”, continueranno nell’intero comprensorio territoriale calatino, con l’obiettivo di garantire la prevenzione e repressione di reati, violazioni al Codice della Strada e altri fenomeni d’illegalità.