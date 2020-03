Sicilia, Coronavirus: i dati aggiornati ad oggi

Connect on Linked in

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato ad oggi (lunedì 9 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi e 11 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 54 campioni, uno in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a #Palermo, cinque a #Catania, due a #Messina, uno a #Caltanissetta, tre ad #Agrigento e uno a #Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 35 sono in isolamento domiciliare.

Tornano a casa, dopo il periodo di quarantena, 25 componenti della comitiva bergamasca in vacanza a Palermo: sono risultati negativi dopo aver eseguito per tre volte il tampone.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal

Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per

ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Chiunque, a partire dal 25 febbraio abbia fatto ingresso in Italia dopo

aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia

sostato nei territori:

Regione Lombardia

Province di Modena,

Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia,

Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola,

Vercelli

HA L’OBBLIGO

di COMUNICARE tale circostanza al

Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente

per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al

pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza

domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento

per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare

il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per

ogni eventuale attività di sorveglianza.

DOVETE registrarvi sulla piattaforma realizzata dall’Assessorato alla Salute della Regione

https://www.costruiresalute.it/cov…/scheda_registrazione.php