Pachino, rimane incinta perché stuprata in auto dall’ex

Un fatto grave e drammatico sarebbe successo a Pachino nei giorni scorsi.

Una ragazza di 26 anni infatti, sarebbe rimasta incinta dopo essere stata stuprata in auto dall’ex.

L’amara storia della giovane donna sarebbe iniziata nel momento in cui lei, oramai stanca del carattere violento e della passione per il gioco d’azzardo dell’ex, l’avrebbe lasciato per cercare di staccarsi da una storia che non avrebbe più avuto modo di andare avanti.

Ma l’ex compagno non l’avrebbe presa in maniera pacifica, tutt’altro invece, nel pieno della rabbia mista alla delusione di un amore finito, avrebbe quindi violentato all’interno della propria auto la donna che professava di amare facendola rimanere per di più incinta.

La 26enne quindi, originaria della provincia di Siracusa, dopo l’ignobile atto avrebbe denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Noto i quali hanno avviato le specifiche indagini, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, al fine di ricostruire i fatti. La 26enne è stata accompagnata al Pronto Soccorso dove è stata visitata per i controlli di rito e infine dimessa nell’attesa del proseguo delle indagini.