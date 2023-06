“CRESCERE BENE INSIEME E COSTRUIRE UNA RETE A PROTEZIONE DALL’ABUSO SUI MINORI” è il tema scelto per un evento che avrà luogo dalle 9.00 alle 17.00 a Palermo presso l’Aula Multimediale Arnas, Civico Di Cristina Benfratelli, in Piazza Nicola Leotta, 4 e che vedrà 24 esperti confrontarsi sul tema dell’abuso sui minori.

I bambini rappresentano il futuro della nostra società e una comunità ha il dovere di prendersi cura dei più piccoli, di tutelarli e accompagnarli nel percorso di crescita.

In Italia, 1 minore ospedalizzato su 3 convive con una malnutrizione acuta e per il 17% di loro si registra cronicità della condizione. Sono oltre 75 mila i minori in carico presso i Servizi Sociali per maltrattamenti e oltre il 90% dei casi si registra in famiglia. Le due condizioni spesso sono correlate.

Prevenire e contrastare la violenza sui minori è il dovere della società civile.

L’incontro nasceper mettereal centro il bambino e la sua crescita psico-fisica, creando una rete a contrasto della violenza e per la tutela dell’adulto di domani. Due sessioni e una tavola rotonda per dialogare e confrontarsi sul tema, vedranno come protagonisti: le Strutture Sanitarie, i Pronto Soccorso Pediatrici, la Magistratura, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni Politiche e Sociali.

Gli esperti risponderanno a interrogativi come: quali figure istituzionali assumono un ruolo di presa in carico? Quali linee guida per curare questi piccoli e aiutarli a crescere in un contesto sociosanitario favorevole alla vita che li porterà ad essere adulti sereni?

L’evento, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini Group che da circa 8 anni si impegna nella formazione dei “pediatri-sentinella” su tutto il territorio italiano, ha ottenuto il patrocinio della Regione Siciliana – Ufficio di Presidenza e Assessorati alla Salute e alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, della Città di Palermo, dell’OMCeO Palermo (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoriatri), dell’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, della SIP – Società Italiana di Pediatria, della fimp – Federazione Italiana Medici e della SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.