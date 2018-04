Palermo, 40enne si impicca ad un albero dell’Acchianata di Santa Rosalia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una pasqua decisamente poco festosa per alcune parti del territorio siciliano. Dopo il suicidio per impiccagione di una giovane 13enne di Cammarata, un’altro suicidio con le stesse modalità è stato registrato al quartiere Montepellegrino di Palermo.

A quanto pare infatti, un uomo di 40 anni è stato trovato ieri mattina impiccato ad un albero sito dell’acchianata” di Santa Rosalia, il sentiero che porta al santuario della padrona del capoluogo siciliano.

A fare l’amara e macabra scoperta sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente informato le forze dell’ordine. Sul posto, oltre carabinieri e polizia municipale, si sono precipitati i soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne. Sono in corso le indagini per chiarire i motivi dell’estremo gesto del 40enne.

Di Pietro Geremia