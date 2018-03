Ottanta punti luce al buio nel Parco della Favorita, dopo il raid di questa notte di oltre cinquemila metri di cavi elettrici di rame. La denuncia è stata presentata alla polizia dai tecnici della Amg.

Gli agenti insieme agli operai hanno effettuato un sopralluogo in viale Diana.

L’impianto elettrico è stato trovato spento. Dai controlli è emerso che i cavi elettrici sono stati sono stati tolti dalle canalette. Il presidente di Amg Energia, Giampaolo Galante, ha commentato: “Ci sono danni gravissimi. Sono interessati sia il tratto di viale Diana, da Casa Natura fino alla fine della strada prima di arrivare a Mondello, sia viale Ercole dalla fontana d’Ercole fino alla Palazzina Cinese”.

Già un mese fa c’è stato un furto sempre in viale Ercole nel tratto finale. Nel parco della Favorita i ladri riescono ad agire praticamente indisturbati. “Riescono ad aprire i tombini nei vialetti laterali, che sono coperti dalle siepi, dove la gente fa jogging. I cavi vengono sfilati con dei mezzi meccanici, non con le mani.

Una ingente quantità di rame non potrebbe essere rubata da ladri inesperti. In questo momento i nostri tecnici sono al lavoro per studiare delle soluzioni per la riattivazione dei punti luce – ha continuato Galante – Pensiamo di risolvere il problema dei furti di cavi elettrici in zone come quelle della Favorita che di notte sono deserte. Vogliamo sostituire i cavi di rame con quelli di alluminio, che sono più spessi. Dovremo modificare le nostre canalette, ma questa è l’unica soluzione per il lungo periodo”.

Questo pomeriggio i tecnici dell’Amg stanno verificando se sono stati rubati dei cavi anche in via Marinai Alliata, sempre nella zona di Mondello.

Fonte: Gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/03/27/palermo-5-km-di-cavi-di-rame-rubati-80-punti-luce-spenti-la-favorita-al-buio-cosi-agiscono-i-ladri-amg-gravi-danni_824966/)