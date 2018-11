Palermo, accordo tra comune e ministero della giustizia: 20 detenuti faranno i giardinieri

Print This Post

Nella giornata di ieri è stato firmato all’interno del carcere denominato ‘Calogero di Bona’ un protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Tribunale di Sorveglianza e il Comune di Palermo.

L’accordo, denominato “Mi riscatto per Palermo”, prevederà che 20 detenuti del carcere Ucciardone dai primi di dicembre, dopo un corso sulla sicurezza nel lavoro messo a punto dal comune di

Palermo, saranno impiegati in lavori socialmente utili come giardinieri e pulizieri dall’amministrazione comunale per permettere dunque la valorizzazione e l’inclusione sociale dei detenuti ammessi a svolgere all’esterno lavori di pubblica utilità tramite la pulizia dell’ex ospedale militare, acquisito dai carabinieri, a Monte Pellegrino e la bonifica della foce del fiume Oreto.

Di Pietro Geremia