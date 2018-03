Palermo, aperte 21 nuove rotte per l’Europa e L’Asia

Print This Post

In vista della nuova stagione estiva nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo apriranno 21 nuove rotte per le maggiori città europee e asiatiche.

Le principali destinazioni, 12 nel dettaglio, comprenderanno mete inedite come Seul, Istanbul e quasi certamente la Cina che porteranno secondo le stime ad un incremento di oltre il 15% di passeggeri.

Sempre da Palermo, le ulteriori rotte comprenderanno le città inglesi di Manchester, Liverpool e Londra, quelle spagnole di Madrid, Valencia e Bilbao, le mete greche di Rodi, Atene, Zante. Ulteriori collegamenti saranno garantiti con le principali città italiane come Bologna, Venezia, Milano, Napoli e Ancona, ed altre città europee della Germania, Croazia e Paesi Bassi. Per il prossimo anno invece, si cercherà di garantire un collegamenti diretto con New York.

Di Pietro Geremia