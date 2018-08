Palermo,traffico di cocaina: arrestato 37enne ricercato in tutta Europa

Connect on Linked in

In Lercara Friddi (PA) in via Pio la Torre s.n., la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia, sottoponeva ad un controllo, un uomo, poi identificato in Rizzo Giovanni Giuseppe, nato a Palazzo Adriano (PA) classe 1981, residente in Liegi (Belgio), di fatto domiciliato in Lercara Friddi.

Al momento del controllo l’uomo sin da subito si mostrava insofferente ed impacciato, particolare che non sfuggiva ai Carabinieri, che hanno effettuato un controllo più approfondito con l’ausilio della banca dati delle forze di polizia e così hanno scoperto che a suo carico pendeva un mandato di arresto europeo, emesso a maggio 2018 dal Tribunal de Première Instance de Liège (Belgio).

Il 37enne, è ritenuto responsabile di avere fatto parte di una organizzazione criminale internazionale, dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

In particolare, il Rizzo, considerato membro particolarmente attivo dell’organizzazione, composta da italiani ed albanesi, avrebbe avuto il compito di mettere in contatto gli acquirenti locali con gli spacciatori albanesi.

I fatti in contestazione si sarebbero verificati nei centri di Saint-Nicolas, Liegi e Seraing, nel periodo compreso tra i mesi di settembre e novembre 2017.

L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Belga che ha emesso il provvedimento restrittivo.