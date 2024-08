I Carabinieri della Stazione Palermo Centro hanno arrestato un 55enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta con il supporto del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e l’infallibile fiuto del cane antidroga “Ron”.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un insolito andirivieni in un vicolo nel quartiere “Noce”.

Dopo aver individuato un appartamento al primo piano di una palazzina, particolarmente frequentato, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

All’interno, l’indagato è stato trovato in possesso di quasi 7,5 chilogrammi di hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente, già parzialmente suddiviso in dosi e che avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro sul mercato, è stato sequestrato e inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e ponderali.

Il 55enne è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo, dove attende l’udienza di convalida.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere in attesa del processo.