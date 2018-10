Palermo, arriva il “Mediterraneo, la via di Terra”

Anche Palermo si accinge a ricevere l’evento intitolato ‘Mediterraneo, La via di terra’.

L’iniziativa, in giro per nove città in Italia, è stata lanciata per sostenere la nave italiana ‘Mediterranea’ che all’inizio di ottobre ha preso la via del mare per monitorare i barconi dei migranti che navigano nel Canale di Sicilia e che per l’occasione è stanziata al porto del capoluogo siciliano.

Nel dettaglio, l’evento avrà luogo all’interno del teatro Politeama dove, domenica prossima alle 11, si ritroveranno professionisti, volontari impegnati nel sociale, studenti, artisti, scrittori, giornalisti pronti a discutere sull’annoso fenomeno dell’immigrazione. “Palermo è una città razzista perché difende la razza umana, l’unica che riconosce” – ha affermato in conferenza stampa il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Di Pietro Geremia