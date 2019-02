Palermo, arrivano i vigilantes sopra i Tram

Print This Post

Tempo di contromisure per i Tram di Palermo.

In seguito alle numerosissime aggressioni ai danni non solo dei mezzi ma soprattutto dei passeggeri, autisti e controllori delle linee dell’Amat, la nota azienda palermitana ha deciso di avviare un mirato servizio di controllo.

Nel dettaglio, Il presidente Michele Cimino ha preso accordi con una nota ditta di sicurezza per far prendere servizio a 16 Vigilantes a partire da Mercoledì mattina i quali affiancheranno i controllori sul tram linea uno e che verranno suddivisi in gruppi di otto tra mattina e pomeriggio.

Di Pietro Geremia