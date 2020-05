Palermo, assembramenti nelle zone della movida: multe per oltre 15 mila euro, chiuso un locale

Connect on Linked in

Sono proseguiti anche sabato sera i controlli nella ‘movida’ palermitana da parte della polizia muncipale di Palermo, impegnata nei controlli interforze con carabinieri, guardia di finanza e polizia, sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Chiuso un locale in via Zoppo di Gangi, nella zona di via Dante.

All’arrivo degli agenti il locale era pieno di avventori e tutti, compresi i gestori, non osservavano le prescritte misure di prevenzione e non indossavano alcun dispositivo di protezione. Alla contestazione delle irregolarità sono seguiti momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento di supporto di tre pattuglie della polizia, che hanno ristabilito la calma.

Il locale è stato chiuso e posto sotto sequestro cautelativo; ai titolari elevate sanzioni pecuniarie, oltre alla chiusura di 5 giorni. Inoltre, in via Carducci, ad un venditore ambulante senza autorizzazione sono stati sequestrati lotti di mascherine prive di confezioni, etichettatura ed istruzioni in italiano.

Elevate sanzioni per oltre 7mila euro.

Il gestore di un locale è stato multato per circa 8mila euro per esercizio irregolare dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, senza la prescritta autorizzazione sanitaria.

Fonte: Ansa.it

Foto di repertorio