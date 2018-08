Palermo, attimi di paura in aeroporto: fumo nell’area della partenze allarma i viaggiatori

Una partenza col botto quella passata in questo weekend per i viaggiatori palermitani e non. Nel pomeriggio di Sabato infatti presso l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo sono stati vissuti alcuni attimi di panico e paura per via della presenza di fumo nell’area delle partenze, proprio prima del controlli di sicurezza. Nel dettaglio, sembra che gli avventori in procinto di partire abbiano dapprima notato del fumo uscire dall’impianto di areazione per poi iniziare a sentire un odore molto acre associato ad un forte mal di gola. Dato che l’aria stava iniziando a diventare irrespirabile i viaggiatori, di cui qualcuno anche sofferente d’asma, temendo il peggio sono immediatamente usciti in terrazza. Dopo un paio di minuti la situazione è fortunatamente rientrata portando così tutto nella normalità. La Gesap, società che gestisce l’aeroporto, ha intanto dichiarato di aver già avviato delle indagini interne per scoprire il mistero del fumo dell’impianto di areazione.

Di Pietro Geremia