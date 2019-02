Connect on Linked in

Uno spettacolare incidente è avvenuto a Palermo lungo la discesa di Valdesi in direzione Mondello che ha visto una macchina di colore azzurro prima sbandare per poi cappottare sull’aiuola spartitraffico mandando letteralmente in tilt il traffico in direzione Mondello.

Sull’episodio indagano i carabinieri e gli agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi di rito.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato