Palermo, aveva occupato abusivamente un locale: arrestato il “Friggitore” dello Zen

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato ed invasione di edifici un 42enne palermitano. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe occupato abusivamente un locale in via Fausto Coppi, all’interno del quartiere dello Zen 2, con l’intento di aprire al suo interno una friggitoria allacciandosi inoltre abusivamente alla rete elettrica. Durante l’operazione i militari si sono avvalsi dell’ausilio dei tecnici ENEL, i quali hanno rilevato l’ anomalia e dopo accurate ricerche hanno dunque trovato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica. Una volta accertati gli illeciti, l’arrestato è stato condotto in Tribunale per il rito per direttissima e successivamente rimesso in libertà in attesa del processo.

Di Pietro Geremia