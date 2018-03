Palermo, avvocato soccorre un giovane dopo incidente: era un ladro, professionista derubato

Connect on Linked in

Un avvocato ha soccorso un giovane che a bordo di una Lancia Y era finito con l’auto su un distributore automatico di bibite in via dell’Olimpo non distante dall’impianto di rifornimento di benzina Fuell.

Il professionista ha visto il giovane stordito dentro l’utilitaria e pensava di avere davanti un automobilista rimasto ferito a seguito di un incidente.

Invece si trattava di un ladro che aveva appena rubato un’auto.

Non appena il giovane si è ripreso ha cercato di portare via la Maserati del professionista. Non riuscendo a strappare via la chiave dell’automobile si è “accontentato” di portagli via il portafoglio.

L’auto del malvivente è stata trovata in via Sandro Pertini nel quartiere Zen. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla scientifica che sta passando al setaccio la Lancia Y per trovare impronte e tracce utili che possano far risalire all’identità del ladro.

Fonte: Blogsicilia.it