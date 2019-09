Palermo, beccati a rubare auto in centro: 2 gli arrestati

Print This Post

Gli uomini della Polizia di Stato di Palermo hanno arrestato un 62enne e un 29enne originari del posto per il reato di furto.

A quanto pare i due sarebbero stati sorpresi in flagrante da un passante che, notando come i farabutti tentavano di rubare una Fiat 600 in pieno centro città forzandone lo sportello, avrebbe contattato gli agenti del capoluogo che si sarebbero così precipitati sul posto.

Una volta bloccati e perquisiti, i poliziotti avrebbero rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri, ed un arnese artigianale chiamato “spadino” utilizzato per forzare le serrature delle auto, diversi arnesi atti allo scasso oltre alla centralina di una vettura e il cilindretto di accensione dell’auto.