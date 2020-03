Palermo, beccato con 900 grammi di hahish: arrestato 22enne

Connect on Linked in

I carabinieri della stazione Acqua Dei Corsari hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti E. S. 23 anni di Palermo, sottoposto alla detenzione domiciliare.

I carabinieri, dopo aver effettuato già un primo controllo, transitavano, nuovamente, presso l’abitazione del menzionato, notandovi degli scooter parcheggiati davanti ed una volta entrati all’interno dell’appartamento hanno riscontrato la presenza di tre giovani, tra cui un volto noto alle forze dell’ordine.

I tre si erano nascosti, due nel box doccia del bagno ed uno in un ripostiglio verosimilmente per sottrarsi al controllo. A seguito della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto 9 panetti di hashish per complessivi 900 grammi, custoditi in un sacchetto di plastica, nascosto in un altro ripostiglio.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro ed inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito il direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, all’arrestato è stata applicata la custodia cautelare in carcere.