Palermo, beccato mentre ruba negli armadietti dell’ospedale: arrestato

Un malvivente è stato arrestato per tentato furto. Intrufolatosi di notte all’interno degli spogliatoi del pronto soccorso del Policlinico, ha cercato di trafugare tra gli oggetti del personale medico alla ricerca di denaro ma è stato colto in flagrante da un medico che proprio in quel momento era andato negli spogliatoi.

Dopo aver immobilizzato il ladruncolo il medico ha chiamato il personale di sicurezza che a sua volta ha allertato le forze dell’ordine che lo hanno arrestato.

Fabrizio De Nicola, commissario del Policlinico, ha voluto ringraziare pubblicamente l’infermiere Massimo Bua per l’azione coraggiosa e successivamente la società Ksm per il pronto intervento che ha consentito di assicurare alla giustizia il malvivente.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato