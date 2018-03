Palermo, bici contro auto: 16enne in codice rosso

Connect on Linked in

Uno scontro devastante quello che ha visto come protagonista G.T., 16enne palermitano. Nel dettaglio, sembra che il giovane si trovasse in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, si sia schiantato contro un automobile in via Libertà.

Subito dopo lo scontro, il minorenne è stato soccorso dai sanitari del 118 i quali, visto le condizioni critiche, l’hanno trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso.

Secondo il referto medico, pare nell’impatto il ragazzo ha riportato un trauma cranico commotivo, un edema cerebrale, un trauma toracico e addominale con la rottura di un rene, sul quale si è intervenuti subito, e la frattura di femore. Il sedicenne, dopo le prime cure, è stato trasferito al trauma center nella speranza di farlo riprendere dalle ferite il prima possibile.

Di Pietro Geremia