Palermo, bimbo di 4 mesi muore all’ospedale

Una notizia terribile ha fatto sprofondare i genitori di un bambino palermitano di 4 mesi in una tremenda afflizione. Dopo una corsa all’ospedale dei Bambini di Palermo vissuta con estrema disperazione, un neonato di 4 mesi purtroppo è deceduto poche ore dal suo arrivo al nosocomio.

Nel dettaglio, per cause ancora al vaglio da parte del medico legale, il bimbo era giunto in ospedale in situazioni critiche, dove i medici hanno tentato l’impossibile per cercare di stabilizzarlo purtroppo senza riuscirci nonostante gli immani sforzi.

Sul caso, che ha gettato i genitori nella disperazione più totale, è stata aperta un’inchiesta da parte delle forze dell’ordine le quali hanno inoltre disposto l’autopsia del corpicino per cercare di capire il perchè il povero bimbo è morto in maniera così precoce.

Di Pietro Geremia