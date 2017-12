Palermo, brucia autolavaggio: paura e fiamme a Brancaccio

Print This Post

Un Natale decisamente particolare quello passato dai residenti del quartiere di Brancaccio a Palermo.

Nella mattinata di ieri infatti, una densa coltre di fumo nero e forti rumori di vetri rotti hanno svegliato i residenti della zona di via Conte Federico, per via di un incendio che è divampato, prima delle 8, all’interno di un parcheggio-autolavaggio con diverse vetture al suo interno.

Dopo le prime fiamme subito sono stati allertati i soccorsi i quali sono immediatamente giunti sul posto con ben quattro squadre di vigili del fuoco del comando provinciale nonostante i mezzi stessi degli uomini del 115 abbiano avuto qualche difficoltà a raggiungere l’ingresso del parcheggio per via delle stradine strette presenti nella zona.

Durante le operazioni di spegnimento inoltre, si sono verificati attimi di concitazione perché il rogo stava per propagarsi anche ai cassonetti dei rifiuti in vicolo, fortunatamente tenuto privo di auto, passanti e curiosi grazie alle diverse volanti della polizia di stato che hanno vigilato sulla sicurezza e l’ordine pubblico.