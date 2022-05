Impastatori Italiani Ethicaldivision, Infibra e Mascialai sono i tre team che si sono aggiudicati il primo campionato del mondo di pizza a squadre, che si è disputato a Palermo nel corso della manifestazione Expocook, la fiera del gusto e della ristorazione che ha richiamato migliaia di visitatori presso il Centro Giotto.

Tre vincitori e non uno, il motivo lo spiega l’organizzazione d Expocook: «In virtù dello spirito di condivisione di partecipazione e di amicizia instauratosi nel corso dei due giorni di prove, assieme ai due presidenti di giuria Antonio Starita e Luciano Sorbillo, abbiamo deciso di consentire a più team di essere premiati e tornare a casa con un ricordo indelebile».

Hanno partecipato 34 gruppi, tutti di alto livello, ed alla fine tutti hanno condiviso la decisione di ampliare la platea dei premiati. Tre squadre al primo posto, tre al secondo e tre al terzo, tutte le altre ex aequo in quarta posizione. E un premio individuale al pizzaiolo che ha raggiunto il punteggio più alto fra tutti i componenti dei team quarti classificati. A parte, poi, si è disputato il Pizza Challenge Expocook, ovvero il campionato individuale di pizza (presidente di giuria Antonio Starita).

Insomma, il primo campionato del mondo di pizza a squadre ideato da Fabio Sciortino (il project manager di Expocook) ed Enrico Bianchini (coordinatore del campionato) si è concluso in un clima di amicizia e massima condivisione, in linea, del resto, con quello che sin dal primo momento è stato lo spirito dell’iniziativa. «Expocook – spiega il coordinatore Enrico Bianchini – è riuscita a creare qualcosa di originale che prima non esisteva, se non all’interno di altri format. Si è materializzata una sfida internazionale esclusivamente riservata a pizzaioli riuniti in team».

Primo posto dunque a Ethicaldivision, Infibra Molino Denti e Mascialai. Al secondo Team Cagliari, Chef di pizza stellati ed Euroform Palermo. Terzi la squadra C di Provenzano Group/Molino Scopettuolo, i tedeschi di Mozzamo Monaco di Baviera e i francesi di Federation Pizzaiolos de France.

Il miglior pizzaiolo fra tutti i team quarti classificati, che si aggiudica il Premio Lilly Codroipo consistente in una pala 3D, è Vincenzo La Porta. Nel Pizza Challenge Expocook vince Daniel Zlatkovic, concorrente di Belgrado, secondo Leonardo Palermo della Basilicata e terzo Alessandro Diolosà di Biancavilla (provincia di Catania).

La premiazione è stata anche un momento di grande convivialità e di incontro. I campioni di free style (pizza acrobatica) hanno fornito un saggio della loro destrezza ai pubblico presente nel padiglione Mondo Pizza di Expocook.