Palermo, carabinieri arrestano 3 sospetti per sequestro di persona

A Capaci, i Carabinieri della locale stazione, hanno posto agli arresti domiciliari tre palermitani, un 42enne, un 27enne e un 25enne, dando esecuzione alle misure cautelari disposte ad esito delle indagini coordinate dalla Procura di Palermo.

Ai tre viene contestato il sequestro di persona, la violenza privata e le lesioni personali in danno di un 24enne palermitano da poco trasferitosi a Capaci, condotte poste in essere nella via principale del paese, in pieno giorno davanti a decine di passanti.

Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia sporta da un cittadino che aveva assistito alla scena, verso la fine di luglio, ripresa dalle telecamere: i tre hanno aggredito il giovane, caricandolo di forza in macchina per condurlo in località sconosciuta, la giovane vittima sarà successivamente liberata a Palermo.

Non emergono collegamenti con Cosa Nostra, anche se i contorni all’interno dei quali si inserisce il rapimento sono ancora da chiarire essendo tutti e quattro i protagonisti gravati da precedenti.