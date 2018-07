Palermo, carabinieri scoprono Crack: arrestato 41enne

Print This Post

Nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti P.P. 41enne di Palermo, volto noto alle forze dell’ordine.

Da giorni i militari avevano notato uno strano viavai di giovani dal suo box nei pressi di via Sperone. Insospettiti i Carabinieri sono entrati nel garage.

L’uomo, alla vista dei militari ha raccolto del materiale posto su di in una cerata da tavolo e ha tentato di disfarsene in bagno. Gli operanti seguendo i cristalli di crack caduti ai piedi del tavolo, sono arrivati fino alla tovaglia, sulla quale hanno trovato 57 dosi già confezionate ed un bilancino di precisione, oltre ad altri 28 grammi ancora da dividere in dosi.

L’uomo accompagnato in caserma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato

tratto in arresto. Nel tardo pomeriggio di ieri P.P. è stato tradotto presso il Tribunale di Palermo e giudicato con rito direttissimo. In quella sede a seguito di convalida è stato sottoposto all’obbligo di dimora e contestuale presentazione alla P.G. e rimesso in libertà.

Durante un analogo servizio antidroga è stato deferito in stato di libertà con la medesima accusa, L.N.I. 20enne palermitano. A seguito della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 17 pezzi di hashish per un peso di oltre 33 grammi e 47 € provento dell’attività di spaccio.