Palermo, caso del senegalese picchiato e insultato: arrestato 34enne

Il seguito al particolare caso che ha visto un ragazzo senegalese di 19anni essere picchiato e insultato con pesanti frasi razziste, gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di lesioni personali aggravate dall’odio razziale.

Tutto è iniziato alcuni giorni fa in un bar di Partinico, paese in provincia di Palermo, dove il giovane senegalese, mentre lavorava tranquillamente è stato oggetto di pesanti insulti razziali che si sono successivamente tramutati in vere e proprie botte da orbi ai suoi danni.

In seguito all’increscioso avvenimento, sono partire dunque le indagini dei carabinieri i quali sono così pervenuti al reo 34enne.

Di Pietro Geremia