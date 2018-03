Palermo, cercano di smantellare la “vamparotta” per la festa di San Giuseppe: operai e vigili urbani cacciati a colpi di uova

Connect on Linked in

Erano arrivate diverse segnalazioni alla Rap, l’azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti a Palermo, con tanto di foto sulla presenza di una grossa catasta di legno in via Gaetano Mosca pronta per essere data alle fiamme in vista della festa di San Giuseppe.

Un grosso cumulo di legna di ogni tipo imponente e molto pericoloso. Ieri mattina gli agenti della polizia municipale hanno scortato gli operai della Rap per rimozione della catasta.

Ragazzini nella zona della Zisa, e non solo, hanno iniziato a lanciare uova contro gli operai e gli agenti di polizia municipale impedendo la pulizia programmata.

Una fitta pioggia che ha reso impossibile il lavoro degli operai. Per consentire le operazioni di pulizia sono dovuti intervenire i carabinieri e gli agenti di polizia.

Solo allora le operazioni sono riprese e la catasta è stata rimossa. Nei prossimi giorni saranno ripulite altre cataste in altre zone della città.

