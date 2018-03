Palermo, chiede il permesso di far uscire anticipatamente il figlio da scuola ma gli viene rifiutato: colpisce con un pugno la maestra

Print This Post

Ennesimo atto di violenza nei confronti di un docente. Questa volta è successo nell’Istituto comprensivo Ignazio Florio in via Astorino a Palermo dove un uomo, M.B. di 43 anni già precedentemente denunciato per risse e percosse, lavoratore presso la stessa sede scolastica, dopo essersi visto negare la richiesta di uscita anticipata del figlio di 10 anni, ha aggredito con un pugno l’insegnante.

La maestra non ha permesso l’uscita anticipata del bambino perchè lo stesso aveva già fatto molte assenze, da qui l’ira del padre che gli ha sferrato un pugno in faccia costringendola alle cure mediche presso l’ospedale Villa Sofia.

L’uomo è stato denunciato per violenza.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato