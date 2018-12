Palermo, città stracolma di spazzatura: rifiuti nelle strade

Connect on Linked in

Sembra non avere fine l’annoso problema dei rifiuti in Sicilia e in particolare a Palermo.

A quanto pare infatti, nel capoluogo siciliano alcuni incivili avrebbero gettato per strada talmente tanta spazzatura non solo da rendere difficile transitare persino a piedi, ma arrivando in alcuni casi a sommergere addirittura alcune auto parcheggiate.

Un dilemma quello in corso in questi giorni dovuto sia alla mancanza di civiltà di alcuni cittadini sia alla raccolta di immondizia ferma da diversi giorni che ha portato, il alcuni casi ai primi gesti di esasperazione come l’accensione di alcuni roghi prontamente spenti dai vigili del fuoco.

Di Pietro Geremia