Palermo, clochard trovato morto sotto i portici di via Crispi

Tragica scoperta a Palermo sotto i portici tra via Crispi e via Guardione, due passanti hanno segnalato il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora.

Si tratta di un tunisino di 45 anni che da tempo viveva in città.

Sul posto la polizia ed i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma senza successo.

Il pm di turno deciderà se eseguire o meno l’autopsia.

Per il sindaco Leoluca Orlando “siamo di fronte all’ennesima tragedia causata dalla colpevole politica inumana che discrimina i cittadini, gli esseri umani sulla base del loro paese di nascita, l’ennesima vittima del sistema del permesso di soggiorno, che spinge nell’ombra centinaia di persone costrette a rinunciare o a rifiutare assistenza e servizi per paura dell’espulsione.”

“In questo periodo sono stati potenziati i servizi su strada e dei dormitori – commenta l’assessore Giuseppe Mattina – così come è stato attivato in collaborazione con la polizia municipale il numero 091/6733432 dove è possibile segnalare situazioni di necessità per i senza dimora”