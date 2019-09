Palermo, comportamenti pericolosi alla guida: giro di vite dei Carabinieri

Print This Post

Giro di vite dei Carabinieri di Palermo con servizi finalizzati a prevenire incidenti e comportamenti pericolosi degli automobilisti, nonché a garantire la sicurezza sulle strade.

I militari hanno controllato decine di auto nei quartieri Montepellegrino e Zisa ed hanno sanzionato numerosi automobilisti indisciplinati.

Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno sorpreso tre persone alla guida in stato di ebrezza, due di queste sono state deferite all’autorità giudiziaria, poiché risultate positive all’etilometro e con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Otto persone sono state poi colte alla guida senza avere conseguito la patente. I Carabinieri hanno sottoposto a fermo e sequestro 22 mezzi, privi di assicurazione o condotti da persone senza casco.

Inoltre, un 38enne è stato segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Infine, durante i controlli sono state elevate 55 sanzioni amministrative, per altrettante violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di quasi 50.000euro