Palermo, concerto di fine anno: potranno assistere massimo di 7.500 persone, queste le disposizioni

In occasione del “Concerto di fine Anno” in programma nelle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo la Questura di Palermo ha diffuso alcune informazioni alla cittadinanza per il sereno e sicuro svolgimento dell’evento.

Intanto. il Comune fa sapere che il concerto sarà limitato ad un numero massimo di 7.500 spettatori, oltre i quali sarà inibito l’ingresso.

Saranno istituiti 4 varchi di ingresso e di uscita, rispettivamente, in via Isidoro La Lumia, in via Gaetano Daita, in via Ruggero Settimo ed in via Libertà, muniti di transenne “antipanico” non scavalcabili e presidiati da stewards dell’organizzazione e da personale delle forze dell’ordine, dotati di contapersone e metal detector, che effettueranno controlli a zaini e borse.

Sarà istituita, inoltre, un’uscita di sicurezza in via Filippo Turati.

Saranno posizionati blocchi in cemento (individuabili da segnali lampeggianti) per evitare il transito di eventuali veicoli non autorizzati sulle principali arterie stradali che conducono alle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo.

Per l’occasione saranno presenti ambulanze medicalizzate e di base, posti medici attrezzati e squadre di soccorritori.

Per tutta la durata dell’evento, nelle vie prossime all’area di svolgimento della manifestazione, sarà vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, con il conseguente obbligo di versamento delle bevande in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone.

A tutela della comune incolumità, si invitano, altresì, tutti i partecipanti all’evento a rispettare, oltre che le regole di convivenza civile, le seguenti norme generali di comportamento:

All’interno dell’area dove si svolgerà l’evento è vietato:

• introdurre valigie e trolley;

• introdurre bombolette spray di qualsiasi genere;

• introdurre trombette da stadio;

• introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;

• introdurre catene;

• introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

• introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

• accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• introdurre bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce dl metallo;

• introdurre bastoni per selfie e treppiedi;

• introdurre aste e ombrelli muniti di punta;

• introdurre strumenti musicali;

• introdurre penne e puntatori laser;

• introdurre droni o aeroplani telecomandati;

• introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard;

• introdurre tende e sacchi a pelo;

• introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

• esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

• stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Si invitano, infine, tutti i partecipanti ad attenersi alle ulteriori norme di sicurezza che saranno diramate dall’organizzazione dell’evento prima dell’inizio dello spettacolo.

Sempre sul fronte festeggiamenti di fine anno e relativo concerto in piazza anche la Polizia Municipale ha emanato alcune informazioni integrative all’organizzazione del traffico e della viabilità rispetto a quelle precedentemente diffuse.

La chiusura al traffico veicolare dalle ore 00,00 del 31.12.2017 alle ore 08,00 del 01.01.2018 e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalla Questura al fine di consentire l’installazione delle barriere new jersey e che riguardano le seguenti vie e piazze:

Via Libertà

Tratto compreso tra Via Siracusa e Via XII Gennaio ‑ Carreggiata Centrale e Laterale:

Via Libertà

Tratto compreso tra P.zza R. Settimo e Via N. Gallo ‑ Carreggiata Centrale e Laterale

P.zza R. Settimo

Tratto compreso tra Via G. Daita e la Lat. di Monte di Via Libertà ;

P.zza Castelnuovo

Intera Piazza Come da planimetria della Prot. Civile:

Via Guarino Amella

Intero Tratto

Via Folengo

Intero Tratto

Via Paternostro

Tratto compreso tra Via Garzilli e P.zza Castelnuovo

P.zza Sant’Oliva

Tratto compreso tra Via Villa Reale /Via Garzilli /P.zza Castelnuovo:

P.zza R. Settimo

Tratto compreso tra Via R. Settimo e Via E.Amari:

P.zza R. Settimo

Tratto compreso tra Via E.Amari e Via Roma

Via D. Scinà

Tratto compreso tra P.zza Don. Sturzo e Via La Lumia

Via I. La Lumia

Tratto compreso tra Via Turati /Scinà e Via N. Gallo/E. Amari:

Via G. Daita

Tratto compreso tra Via N. Gallo e Via Turati

Via R. Settimo

Tratto compreso tra P.zza Castelnuovo e R. Settimo/ Stabile:

Via G. Carducci

Tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Libertà Lato monte.

