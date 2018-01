Palermo, Confartigianato: raccolta giocattoli per bambini disagiati

Connect on Linked in

Prende il via la raccolta di giocattoli per i bambini disagiati di Palermo. L’iniziativa è di Confartigianato Sicilia nell’ambito della fiera natalizia organizzata in via Magliocco.

La raccolta andrà avanti fino alla chiusura della Cittadella, prevista per il 7 gennaio 2018.

Babbo Natale insieme ai suoi elfi, al lavoro per allietare le giornate dei più piccoli nell’atelier didattico, è in attesa di ricevere i doni da portare in due case famiglie della città e in una ludoteca multietnica.

A ricevere i regali saranno i piccoli della ludoteca Ubuntu, struttura nata nel 2006 e che ospita circa 45 bambini di varia nazionalità, di età compresa tra i 6 mesi e i 14 anni. I giocattoli saranno destinati anche ai piccoli della casa famiglia “Isola della Carità”, del quartiere di Villagrazia di Palermo. Comunità alloggio per minori dai 6 ai 13 anni. E ancora doni per i bimbi della comunità Rosotea.

“Il nostro appello – dice Costantino Sparacio, responsabile regionale del settore artistico di Confartigianato Sicilia – è quello di far donare un giocattolo, in buone condizioni, magari rimasto in cantina perché non più utilizzato. O anche un giocattolo nuovo o un peluche.

Un gesto di solidarietà che si chiede alle famiglie siciliane ma soprattutto ai bimbi siciliani. Dopo un Natale ricco di doni sotto l’albero, l’iniziativa ha anche l’obiettivo di far capire ai più piccoli impegnati in questi giorni a scartare decine e decine di regali, che si può rinunciare ad un oggetto per donarlo ai piccoli meno fortunati”.

La raccolta dei giocattoli per le comunità alloggio non è l’unica iniziativa benefica alla Cittadella dell’Artigianato. Con un ticket d’ingresso al villaggio di Babbo Natale, che consente ai bimbi di partecipare all’atelier didattico, verranno acquistati dei giocattoli per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.