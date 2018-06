Palermo, continuano i casi di intossicazione da tonno avariato: 13enne all’ospedale

Connect on Linked in

Non accennano a fermarsi i casi di intossicazione da Tonno rosso a Palermo arrivando addirittura a 9 in pochissimo tempo.

Nella serata di ieri infatti una bambina di 13 anni si è presentata al pronto soccorso dell’Ospedale Di Cristina dopo aver mangiato tonno durante la cena.

A quanto pare il pesce avariato sarebbe stato acquistato da un pescievendolo ambulante che lo teneva esposto su delle casse in strada.

Sul caso si sono fiondati gli uomini della polizia di stato mentre i N.A.S., il collaborazione con i veterinari dell’Asp di Palermo, hanno sequestrato Tonno rosso, giudicato non commestibile e in vendita sulla bancarella di un ambulante tra via Imperatrice Costanza e via dei Cipressi.

Di Pietro Geremia