Palermo, continuano i roghi ai cumuli di rifiuti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra non aver pace la Città di Palermo contro i roghi accesi ai cumuli di rifiuti.

Nella notte scorsa i vigili del fuoco sono stati chiamati a fronteggiare numerosissimi incendi appiccati da una parte all’altra della città alle montagne di sacchetti di spazzatura.

Una situazione che non getta di certo una buona luce sul capoluogo siciliano ormai invaso dai rifiuti per i quali sono state schierate ben sei squadre con pale meccaniche e la diramazione di un ordine di servizio per chiedere due ore di straordinario ai 400 lavoratori del settore della raccolta indifferenziata.

Di Pietro Geremia