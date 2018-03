Palermo, controlli dei carabinieri: denunciati 6 parcheggiatori abusivi

Print This Post

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio per il contrasto dei parcheggiatori abusivi. Sono state battute palmo a palmo le traverse a monte di via Crispi, e precisamente nel tratto da via Albanese a Piazza XIII Vittime.

I militari hanno sorpreso nei pressi dei vari uffici pubblici sei parcheggiatori abusivi, tutti extracomunitari (di cui due provenienti dal Bangladesh, tre dal Ghana ed uno dalla Nigeria).

I sei sono stati sanzionati amministrativamente quali parcheggiatori abusivi. Quattro di loro sono stati deferiti in stato di libertà per la mancata esibizione dei documenti d’identità o del permesso di soggiorno. Per due di loro è stato emesso l’ordine di allontanamento, perché trovati nei pressi di una fermata dei mezzi di trasporto pubblici.

Infine uno di loro è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, venendogli contestata una sanzione amministrativa da 5.000 €. La proprietaria dell’autovettura in questione, successivamente identificata, ha riferito ai Carabinieri di aver lasciato in custodia la macchina all’uomo, venendo anch’essa contravvenzionata per “incauto affidamento”.

I controlli dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi proseguiranno anche nei giorni a seguire.