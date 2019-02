Palermo, corsa spericolata nella notte: travolto pedone e auto in sosta

Connect on Linked in

Sembravano i protagonisti della nota saga cinematografica di Fast and Furious due giovani originari della provincia di Palermo.

A quanto pare infatti i piloti male in arnese avrebbero avuto la brillante idea di intraprendere una folle corsa spericolata lungo le vie del capoluogo siciliano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte scorsa i due giovani avrebbero sfrecciato per le strade palermitane a bordo della propria Lancia Y non solo finendo il loro percorso con un violento impatto con i mezzi parcheggiati in via Oreto ma arrivando perfino a travolgere un pedone lasciato tramortito senza neanche avergli prestato soccorso.

In seguito allo scontro con le auto in sosta, il loro mezzo si

sarebbe pure capottato aggiungendo ulteriori danni a quelli già fatti prima.

In seguito al sinistro, sono immediatamente intervenuti gli

agenti della polizia municipale i quali, dopo i rilievi di rito, hanno condotto

i 2 ragazzi in questura mentre i sanitari del 118 hanno trasferito il pedone

investito in ospedale.

Di Pietro Geremia