Palermo, contrabbando di tabacchi: i carabinieri sequestrano 800 pacchetti di sigarette

Decine di Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, della Compagnia Piazza Verdi e della Compagnia di Intervento Operativo del 12 ° Reggimento Sicilia sono le forze messe in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri nell’ambito di un servizio ad ampio raggio nei quartieri di Brancaccio e Olivuzza e Ballarò per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Nello specifico i Carabinieri:

in via Corselli sequestrano 95 pacchetti e comminano sanzioni amministrative per 11.377,80 euro ad un palermitano classe 1969;

in via Lascaris sequestrano 89 pacchetti e comminano sanzioni amministrative per 8.900,00 euro ad un palermitano, classe 1980;

in piazza Ballarò sequestrano 653 pacchetti e comminano sanzionano amministrative per 56.863,20 euro ad un palermitano, A. a., classe 1956.

Quest’ultimo, poi, visto il quantitativo, è stato denunciato in stato di libertà