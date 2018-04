Palermo, criminalità: donna trascinata con la moto per strada per portarle via la borsa

Print This Post

Una donna è stata rapinata da due giovani a bordo di uno scooter in via Tottavilla a Falsomiele a Palermo.

La donna stava passeggiando verso casa quando i due con i caschi integrali l’hanno affiancata e le hanno portato via la borsa.

La donna non ha lasciato la presa e i due l’hanno trascinata per strada per alcuni metri. La vittima è rimasta ferita.

I due sono fuggiti. Magro il bottino. I malviventi pensavano che l’anziana avesse preso i soldi dell’incasso dei figli, che fanno i commercianti nel mercatino il sabato in via Oreto.

Sulla rapina indaga la polizia.

Fonte: Blogsicilia.it