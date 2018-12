Palermo, crolli a scuola: lezioni davanti Comune

Print This Post

Alunni, genitori e insegnanti dellascuola Leonardo Sciascia di Palermo si sono ritrovati a piazzaPretoria per fare lezione: la protesta dopo che nell’istituto divia Adamo Smith è crollata una parte del soffitto del corridoionel plesso frequentato dai bambini della primaria. Più voltenella struttura sono stati segnalati infiltrazioni d’acqua eintonaci pericolanti in alcune aule.

Dopo l’ultimo crollo igenitori hanno deciso si scendere in piazza e protestare propriodavanti a Palazzo delle Aquile. “Palermo Capitale della ScuolaSicura”, c’è scritto in uno dei manifesti esposti in piazzaPretoria.

Fonte: Ansa.it

Foto: Ansa.it