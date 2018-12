Palermo, deteneva hashish in negozio: arrestato 55enne

Print This Post

Nel quartiere “Ballarò”, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, B.G., 55 anni di Palermo, poiché’ nel corso della perquisizione locale ( nel negozio che gestisce e presso il magazzino di pertinenza) è stato sorpreso a detenere nel totale gr. 81 circa di hashish, suddivisi in dosi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro in attesa delle analisi di laboratorio.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il Boncore è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ed obbligo di dimora.