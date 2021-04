Nel quartiere “Zen 2”, i carabinieri della stazione San Filippo Neri, hanno arrestato C. M. 46anni , palermitana, resasi responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



I militari, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno di una busta in plastica adagiata sul pianerottolo di casa, ad uso esclusivo e a cui si accede attraverso un cancello in ferro:



501 dosi per un peso complessivo di gr. 1.570 di hashish;



2 panetti per un peso complessivo di gr. 200 della medesima sostanza.



La sostanza stupefacente è stata sequestrata.



L’arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.



Dopo la convalida dell’arresto la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari .